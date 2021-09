Tom Hardy y “Venom” invadirán la plataforma de Netflix el próximo 9 de octubre para emocionar a los fans.

De acuerdo con Netflix, esta película será uno de los estrenos de Sony que llegarán a la plataforma en el catálogo de novedades para octubre, y como parte del acuerdo que se firmó entre Sony y Netflix de exclusividad por streaming.

Además, “Venom” llegará a los suscriptores de Netflix en un momento perfecto, pues la secuela “Venom: Let There Be Carnage” se estrenará en los cines el próximo 1 de octubre.

La decisión de Sony Pictures por adelantar el estreno de “Venom 2” en cines fue gracias al éxito en taquilla que ha tenido “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos”.

Con esta secuela, Hardy regresa a la pantalla grande como el “protector letal de Venom”, uno de los personajes más complejos y queridos de Marvel.

“Venom: Let There Be Carnage” es dirigida por Andy Serkis y al elenco se le sumó Michelle Williams, Naomie Harris y Woody Harrelson en el papel de Cletus Kasady, conocido como “Carnage”.

AC