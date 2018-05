Deseo el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que desea el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas por todo lo que significa.

En entrevista a medios tras un acto de campaña en la localidad de Autlán, el tabasqueño dijo que tiene mucho respeto por el ingeniero Cárdenas, quien -al igual que López Obrador- participó en tres elecciones presidenciales.

"Tengo mucho respeto por el ingeniero Cárdenas, mucho, mucho. Cómo no (voy a querer su apoyo), si me están apoyando de todos los partidos, cómo no voy a desear el apoyo del ingeniero Cárdenas por todo lo que él significa. Lo respeto mucho", enfatizó.

Sin embargo, aclaró que al final quien decida eso será el propio Cárdenas.

López Obrador aprovechó para lanzar un llamado a los gobernadores de todos los estados del país a que firmen un pronunciamiento en la línea del presidente Enrique Peña Nieto para comprometerse a no intervenir en los comicios, a respetar el voto, no usar dinero del presupuesto para comprar conciencias ni traficar con la pobreza de la gente.

"Deben los gobernadores hacer el compromiso de respetar el voto de los ciudadanos y no intervenir en la elección, que no se utilice el dinero del presupuesto para comprar votos, para favorecer a candidatos, que se garantice que la elección sea libre y limpia. Que sigan el ejemplo de lo que expresó, manifestó el presidente Peña, que se va a respetar la voluntad y que se va a respetar a quien resulte triunfador en los procesos electorales", exigió.

JA