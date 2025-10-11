El lugar donde se celebra el Día de Muertos con huesos de los difuntos

En Pomuch, una pequeña comunidad localizada en el estado de Campeche, el Día de Muertos tiene un significado único. En el lugar, la muerte no se teme ni se olvida: se honra con la limpieza de los huesos de los seres queridos. Cada año, las familias exhuman los restos de sus difuntos para limpiarlos con delicadeza y renovar su descanso, en una tradición que mezcla el respeto, la fe y raíces mayas.

National Geographic explica que el ritual comienza tres años después del entierro de los difuntos. Con una brocha, los huesos se limpian de arriba abajo, del cráneo a los pies, en una expresión de cuidado y amor. Luego, ya limpios, se colocan en pequeñas cajas de madera decoradas con servilletas bordadas a mano que llevan el nombre del difunto, o también con símbolos religiosos. Estas servilletas se cambian cada año como si se tratara de "vestir" nuevamente al ser querido.

Las cajas permanecen en nichos coloridos dentro del panteón, adornados con flores, velas y colores vivos que reflejan la alegría de la vida. Durante la última semana de octubre y los primeros días de noviembre, las familias visitan el camposanto, limpian los huesos, conversan con sus muertos y dejan las cajas abiertas para permitir que "el alma salga a visitar".

Cultura y tradiciones milenarias…



En esta comunidad, los habitantes exhuman a sus difuntos para limpiar sus restos, así es como en Pomuch, Campeche, celebran el Día de Muertos. pic.twitter.com/LFmtbIkXMb— El Club del Arte ������������ (@Arteymas_) November 1, 2024

Pero la celebración del Día de Muertos en Pomuch no se queda en el 1 y 2 de noviembre. A lo largo de todo el mes, se levantan altares con ofrendas semanales que incluyen pan, dulces, bebidas y platillos típicos. Entre ellos destaca el pibipollo, una receta ancestral que forma parte del Hanal Pixán ("comida de las ánimas"), un banquete maya dedicado a los espíritus. Consiste en un tamal gigante, cocido bajo tierra y envuelto en hojas de plátano, que representa simbólicamente al difunto y su mortaja; después de ser ofrecido, se comparte entre familiares y vecinos.

Más que una tradición, el ritual de Pomuch es una forma viva de recordarlos. Para sus habitantes, mantener limpios los huesos es preservar la memoria, porque los muertos -dicen- solo mueren cuando se les olvida.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF