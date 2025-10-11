Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical “Priscilla” frente a la costa oeste de Baja California Sur; la aproximación de una onda tropical a la península de Yucatán; junto a canales de baja presión al interior del país, traerán lluvias muy fuertes en la zona sur y costera de Jalisco, Colima y Michoacán. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra la caída de fuerte lluvia en horas de la tarde.

A esta lloverá hoy, 11 de octubre, en Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará muy cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 33 km/h. Hoy, si bien ya no hay registro de lluvias por la tarde, se registró caída de la misma en el 40% de su región —con una acumulación de agua de 0.3 milímetros— en punto de la madrugada:

02:00 AM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 milímetros 05:00 AM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.2 milímetros

¿Dónde se halla la tormenta tropical “Raymond”?

El SMN reportó que, a las 06:00 horas, el centro de la tormenta tropical “Raymond” se localizó a 175 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. En toda la zona se mantiene zona de prevención por efecto de vientos de tormenta tropical, desde Los Barriles, hasta Santa Fe, Baja California Sur, así como en las islas Marías, en Nayarit.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

