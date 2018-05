Santiago Nieto dice que utilizará información a favor de AMLO

Santiago Nieto Castillo sostuvo que es un hombre de leyes y que de ninguna manera utilizará información a la que tuvo acceso como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

El ex fiscal conoció a López Obrador apenas ayer martes, en un templete a las afueras de Guadalajara. Hace unas semanas lo buscó Marcelo Ebrard para que encabezara el diseño de un modelo para enfrentar y anular un eventual fraude electoral en los comicios presidenciales del 1 de julio y aceptó.

- Usted como fiscal especial tuvo acceso a mucha información, usted puede utilizar esa información en esta coyuntura.

- No, siempre mi actuación ha sido ajustada a derecho, en caso de tener información que no pudiera difundir no la difundiría, pero no hay ningún conflicto de interés. Conflicto de interés sería que estuviera asesorando a dos partidos políticos.

"Además de que soy un ciudadano común y corriente cualquiera y por lo tanto tengo la libertad del ejercicio de mis derechos políticos que incluye la asociación y la expresión de manera política que pienso ejercemos de manera vehemente de aquí a que venga la jornada electoral".

- ¿Hay lugar para venganza en este momento?

- No, yo estaba haciendo mi función y he desarrollado mi actividad a partir de entonces. No, yo pienso enjuicia, pienso en estado de derecho, pienso en cumplimento de normas y no en venganza.

SA