Cuauhtémoc Blanco acusa a Graco Ramírez de campaña en su contra

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó que detrás de los ataques políticos en su contra se encuentra su antecesor Graco Ramírez Garrido Abreu, por temor a que el fiscal general Uriel Carmona Gándara sea separado del cargo tras la determinación del Congreso de la Unión en relación a que fiscal no tiene fuero constitucional.

Blanco se refirió a la denuncia que presentó en su contra el abogado penalista Enrique Paredes Sotelo ante la Fiscalía Anticorrupción, por estar presuntamente involucrado en una red de lavado de dinero, cuyo tema, dijo el mandatario morelense, pretenden revivir ya que este tiene relación con el llamado caso "Primavera", divulgado hace dos años.

Al concluir la ceremonia de honores a la Bandera, el mandatario morelense dijo que detrás de esta denuncia en su contra está el exgobernador a través de un grupo conformado por el fiscal general Uriel Carmona, el fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez, el presidente de Derechos Humanos Israel Hernández y ahora el abogado Enrique Paredes. Blanco Bravo también se refirió a la solicitud del senador de Morena, Germán Martínez, quien aprovechó la difusión de la denuncia en contra del gobernador de Morelos para proponer el uso de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, porque en su opinión los señalamientos son graves.

"Así es la política, ya se los dije a mi me gusta esta lucha si quieren guerra, guerra la van a tener no me voy a quedar callado. Antes eran tres, el fiscal, el fiscal anticorrupción, el de derechos humanos ahora el señor Paredes; este grupito lo esta manejando Graco, porque el señor tiene miedo de que si se va el fiscal tengo que meter una terna al Congreso y si se va el fiscal se quita el fiscal anticorrupción", dijo el mandatario.

En cuanto a la propuesta del senador Germán Martínez dijo que debería mejor explicar las irregularidades que dejó en el IMSS. El gobernador se dijo tranquilo y por el contrario consideró que quien debe estar preocupado sería el fiscal de Morelos Uriel Carmona, porque él sí tiene una investigación en curso en la Fiscalía General de la República.

En el estado, subrayó Blanco, el trabajo del fiscal es deficiente porque no ha logrado esclarecer casos emblemáticos como el asesinato de líderes de la CTM y de activistas sociales, entre otros. En este sentido consideró que el fiscal se tiene que ir para que las investigaciones avancen al igual que las carpetas de investigación que obran contra el exgobernador Graco Ramírez y sus colaboradores. En el caso de la denuncia presentada por el abogado Paredes, el gobernador adelantó que presentará una demanda por daño moral porque daña su imagen y el de su familia.

