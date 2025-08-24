El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Bianca Sunderman Arriero, encabezó la entrega de mil tarjetas del programa Salud Cerca de Ti en la colonia Lomas de San Agustín. Con esto, el programa ya suma 14 mil credenciales en todo el municipio. Estas tarjetas representan atención médica, medicinas y servicios de calidad sin costo para las familias que más lo necesitan.

“La salud no es un privilegio, es un derecho, y trabajamos para que esté siempre cerca de nuestra gente” , afirmó el alcalde durante su mensaje, al destacar que este programa no solo acerca servicios, sino que genera tranquilidad y respaldo en la vida diaria de las personas.

Te puede interesar: Paquetazo 3×1: Estos propietarios tienen hasta el 31 de agosto para cambiar placas

“Decirles que hay que seguir unidos, echándole ganas, trabajando en equipo, buscando alternativas y, sobre todo, construyendo ese futuro que queremos: un futuro con desarrollo, prosperidad y mejores condiciones para todas nuestras familias. Claro que lo vamos a lograr, claro que se va a poder, claro que vamos a construir grandes cosas juntos. Lo que necesitamos es no soltarnos, seguir comunicándonos, trabajando en equipo y que nos ayuden a transmitir. Ya llegamos a 14 mil beneficiarios en este año y vamos a llegar a 15 mil, pero el próximo año esperamos alcanzar 25 mil”, destacó.

Por su parte, la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman, subrayó que la cercanía y el acompañamiento a las familias son el corazón de este programa: “Con cada tarjeta entregada, les damos a las familias la certeza de que no están solas, de que siempre habrá una mano amiga que cuide de su salud y bienestar. Estamos reafirmando nuestro compromiso de estar cerca de ustedes y agradezco a nuestro presidente, porque gracias a él podemos hacer realidad el sueño de llevar la salud a todas y todos. Este es un gran compromiso y me da mucho orgullo decirlo: hoy, por primera vez, el DIF contará con atención médica gratuita que beneficiará a más de 15 mil personas junto con sus dependientes”, dijo.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal y el DIF Tlajomulco ratifican su compromiso de trabajar juntos para que la salud esté cada vez más cerca de quienes más lo necesitan.

El Dato

Mil tarjetas entregadas hoy en Lomas de San Agustín.

El programa Salud Cerca de Ti ya suma 14 mil credenciales en todo el municipio.

Cada tarjeta significa consultas, medicinas y atención sin costo para las familias de Tlajomulco.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

