El gusano barrenador del ganado es endémico de América y proviene de la especie de mosca Cochliomyia hominivorax. Sus larvas se convierten en parásitos devoradores de mamíferos e incluso de humanos tras depositar sus huevecillos en tejidos como lesiones o mucosas, donde nacen sus larvas, mismas que se alimentan de esta carne viva.

De acuerdo con Yazmín Alcalá Canto, médica veterinaria zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es poco común que el gusano barrenador del ganado afecte a humanos, pero no es imposible, pues puede infestar heridas en personas como pacientes diabéticos o con poca sensibilidad que no detectan dolor en sus lesiones.

Alcalá Canto, también profesora del Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, detalló que el gusano barrenador del ganado atraviesa por un ciclo de cuatro etapas para reproducirse.

Estas inician cuando la hembra deposita sus huevecillos sobre una lesión abierta de un animal vivo de sangre caliente, pues tienen la capacidad de detectar las moléculas del olor de la misma.

De la herida emergen larvas, conocidas como el GBG, que se alimentan del tejido hospedero y, una vez desarrolladas, caen al suelo, se entierran y se convierten en pupas para, finalmente, resurgir como moscas adultas listas para reproducirse. El ciclo dura 24 horas después de que la mosca pone sus huevecillos.

Durante la fase larvaria del GBG, los gusanos, que tienen ganchos bucales y espinas en el cuerpo con forma de tornillo o barreno, de allí su nombre, taladran el tejido y hacen heridas cavernosas de gran profundidad.

No solamente el ganado bovino es susceptible al gusano barrenador, sino todo tipo de mamíferos de sangre caliente, pues pueden lesionarse al caminar, tras intervenciones quirúrgicas, al enredarse con alambres de púas o al no tener un manejo adecuado de su higiene.

MV