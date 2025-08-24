Iglesia mexicana llama a rescatar del olvido a los adultos mayores

En su editorial del semanario “Desde la Fe”, este domingo la Iglesia mexicana hizo un llamado a la sociedad para rescatar a las personas adultas mayores del olvido y a que no se les descarte.

“Vivimos en un mundo acelerado que mide la vida en likes, entregas inmediatas y resultados productivos. En esa lógica, lo que no rinde se descarta. Y en ese descarte, demasiados adultos mayores han quedado invisibles, olvidados, arrinconados” , argumentó la Arquidiócesis de México.

Además, agregó, que en palabras del Papa Francisco (1936-2025): “Los ancianos son un tesoro”, y que este mensaje es una “interpelación”, porque “la forma en que tratamos a nuestros abuelos y a las personas mayores revela, en parte, la calidad moral de nuestra sociedad, de nuestras familias y de nuestro corazón”.

Por ello, el órgano católico anunció que, en el marco del Año Jubilar, el próximo 31 de agosto a las 12:00 horas celebrará en la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, “una misa especial por los abuelos y todas las personas mayores”.

“Será, sin duda, un bello momento de oración, que no puede quedarse en una fecha. El verdadero homenaje será cotidiano: mirar a los ojos, agradecer, aprender y acompañar”, señaló la institución religiosa del país.

Y es que, recordó, “en México todavía conservamos gestos de cariño hacia los mayores, pero también abundan el maltrato psicológico, la violencia física y verbal, el abandono disfrazado de indiferencia, y una creciente cultura del descarte”.

En ese sentido, la Arquidiócesis enfatizó que el desafío es traducir la gratitud en gestos concretos, como acompañar a esta población “a la consulta médica, respetar sus ritmos, valorar sus consejos, compartir con ellos una comida, abrir espacio a su voz en la familia y en la comunidad”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas mayores ha sido víctima de malos tratos, además esta violencia tiene razón de género en México, donde el 19.2 % de las mujeres de 65 años o más registra haber sufrido algún tipo de violencia.

