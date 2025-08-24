Más allá de tratarse de un simbolismo asociado a la melancolía, el enamoramiento o incluso la tristeza, los suspiros cumplen con una función importante para la salud, ya que ayudan a nuestro sistema respiratorio.De acuerdo con los científicos, los suspiros son un mecanismo que permite desbloquear pequeñas áreas del pulmón que se encuentran colapsadas y pierden aire, conocidas como atelectasias.El suspiro tiene una profundidad y una funcionalidad vinculado a lo biológico para adentrarse en lo psicológico y emocional. Según investigaciones, el ser humano promedia unos 12 suspiros por hora, lo que implica realizar al menos uno cada cinco minutos, incluso de forma involuntaria. El proceso habitual de la respiración supone un volumen corriente de aire que inhalamos y exhalamos.Los suspiros forman parte de la mecánica respiratoria, un sistema coordinado que garantiza nuestra salud y que reacciona, motivado por receptores a nivel nervioso, para atender sus propias necesidades. En otras palabras, si esta condición básica se ve alterada o si no se respira bien, es importante consultarlo con un médico.Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) dio a conocer que este mecanismo normal del organismo y subrayó la necesidad de los humanos por mantener una respiración adecuada.Recuerda que, además de vigilar este mecanismo de nuestro cuerpo, también es importante seguir otras recomendaciones, como evitar el consumo de tabaco, vaporizadores o vapes, así como la exposición a gases o humos; mantener una actividad física y nutrición adecuadas y, por último, aunque no menos importante, cumplir con los esquemas de vacunación indicados.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *As