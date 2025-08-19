Tras ser acusado de facilitar operaciones ligadas al tráfico de opioides y quedar fuera del sistema financiero estadounidense, este martes CIBanco presentó una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN).

En un escrito de 37 páginas, sostuvo que la medida equivale a una "pena de muerte institucional", al prohibirle cualquier transferencia de fondos con entidades financieras de Estados Unidos a partir del 4 de septiembre de 2025.

El banco mexicano alegó que la decisión fue tomada sin previo aviso ni oportunidad de defensa.

"CIBanco se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes" , acusó la firma financiera mexicana, donde argumenta que la orden viola la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso establecido en la Constitución estadounidense.

De acuerdo con la demanda, la decisión del Tesoro pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos de intereses estadounidenses que administra CIBanco a través de fideicomisos, incluidos fondos de pensiones, inversiones y propiedades de ciudadanos y empresas de ese país.

"En resumen, la publicación de la Orden final por parte de la FinCEN viola los requisitos de la Ley de Procedimientos Administrativos, así como el debido proceso establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Sin una corrección inmediata, esta Orden ilegal pone en riesgo la insolvencia y el colapso del Banco", detalla la demanda de CIBanco.

El banco aseguró que la medida ya le provocó la pérdida de todos sus corresponsales en Estados Unidos, paralizando operaciones de cambio y transferencias internacionales que representaban más de la mitad de sus ingresos. Además, Visa canceló su contrato, lo que dejó inutilizadas unas 220 mil tarjetas de débito y prepago emitidas por la institución.

La defensa del banco argumentó que las acusaciones de FinCEN se basan en presuntas operaciones con empresas de México y China, pero sin nombres, fechas o detalles verificables. "CIBanco ha buscado desesperadamente identificar a qué clientes y transacciones se refiere FinCEN, pero es como buscar agujas en campos de heno", se lee en el documento.

La institución financiera alertó que la sanción amenaza con su liquidación inminente y la pérdida de más de tres mil empleos. También advirtió que el traslado forzoso de su división fiduciaria, valuada en 400 millones de dólares, podría afectar directamente a beneficiarios tanto en Estados Unidos como en México.

