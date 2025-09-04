¿Cuáles son las mejores marcas de leche según la Profeco?

En México, la leche es una de las bebidas más consumidas a nivel nacional, ya sea sola o como ingrediente para preparar otras recetas. Debido a su popularidad, el mercado mexicano ofrece una amplia variedad de productos lácteos, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) decidió someter diferentes marcas a un estudio de calidad.

En su habitual Revista del Consumidor, la Profeco seleccionó 85 productos ultrapasteurizados, divididos en distintas categorías : leches enteras, deslactosadas, parcialmente descremadas, semidescremadas, descremadas, productos lácteos combinados (con o sin grasa vegetal) y bebidas lácteas con grasa vegetal, para evaluar su composición y verificar que cumplieran con los estándares legales.

Entre las marcas analizadas se encontraron algunas de las más vendidas , como Lala, Sello Rojo, Bové, Alpura Selecta, Great Value, Santa Clara, San Marcos, Selecto Brand, Borden, Licosa Plus, Los Volcanes Cremería Chalco, Tamariz, Vaca Blanca, Valley Foods, entre otras.

El estudio demostró que todas las marcas de leches enteras analizadas cumplieron con los parámetros legales, incluyendo las cantidades adecuadas de proteína, grasa, caseína, densidad, lactosa y sólidos no grasos .

Aunque los valores varían según la marca, algunas de las más destacables por su contenido proteico son:

Alpura Pro descremada / Proteína (g/100 ml): 5.7

Alpura Pro descremada deslactosada adicionada con vitaminas / Proteína (g/100 ml): 5.7

Alpura Pro descremada deslactosada adicionada con fibra y vitaminas / Proteína (g/100 ml): 5.5

Lala 100 + Proteína / Proteína (g/100 ml): 5.4

Lala 100 + Calcio / Proteína (g/100 ml): 5.4

Sin embargo, la mayoría de las marcas mencionadas contiene entre 3 y 3.5 gramos de proteína por cada 100 mililitros y alrededor de 3.1 a 3.9 gramos de grasa, por lo que todas son una buena opción de consumo.

No obstante, para quienes requieren productos deslactosados, se recomienda inclinarse por Alpura Selecta, Lala Orgánica, Lala o Selecto Brand.

En cuanto a los productos lácteos combinados con grasa vegetal, marcas como Aurrera, Boreal Plus, Chedraui, Nutri Clásica, Precíssimo, Tamariz Más, Forti Plus, Lacti Bu y Más Amor Que Nutre cumplen con los parámetros exigidos, aunque en algunos casos su contenido proteico es inferior al de la leche tradicional.

Con este análisis, la Profeco busca informar a los consumidores y brindarles herramientas para realizar compras conscientes, eligiendo productos que se adecuen mejor a sus necesidades.

