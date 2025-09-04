México considera imponer aranceles a ESTOS países

Este jueves 4 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que está considerando imponer aranceles a estos países: algunos con los que México no tiene tratados comerciales, como China.

"Sí estamos considerando poner, pero como parte del Plan México que planteamos desde que entramos al gobierno, algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país", explicó la Mandataria durante "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional.

La Gobernante señaló que anunciará esta medida "en su momento", pero que esto es parte de lo que se ha venido haciendo, por lo que "no es nuevo".

En el Salón de Tesorería, la Presidenta recordó que en diciembre de 2024, México puso aranceles a la importación textil a todos los países con los que no se tiene tratado comercial, a través de un decreto anunciado por la Secretaría de Economía.

El anuncio se da apenas un día después de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien Sheinbaum discutió la política comercial impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Aunque se mantiene vigente el Tratado de Comercio de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), Washington ha impuesto aranceles a algunos productos mexicanos que están fuera del acuerdo.

En abril pasado, Sheinbaum respondió a Trump, con un plan de 18 puntos para fortalecer la industria nacional y la inversión, la soberanía energética y alimentaria, y sustituir importaciones.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF