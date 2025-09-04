Día de la Torta Ahogada: ¿Cuánto cuesta preparar una en 2025?

En la capital jalisciense, la torta ahogada no es solo un alimento, sino un emblema cultural que refleja tradición y orgullo local. Elaborada con birote salado, rellena de carnitas y bañada en salsa de jitomate y chile de árbol, este platillo se ha consolidado como el favorito de los tapatíos y de visitantes que buscan probar la auténtica esencia de la región.

Cada año, el Día de la Torta Ahogada se convierte en una oportunidad para rendir homenaje a esta delicia que trasciende generaciones. La fecha invita a disfrutarla en familia, en restaurantes o incluso a prepararla en casa, lo que lleva a preguntarse cuánto cuesta elaborarla en 2025.

El precio de preparar una torta ahogada en 2025

Los ingredientes básicos para elaborar este platillo incluyen el birote salado, carnitas, jitomate, cebolla, limón y frijoles.

1 pieza de birote salado: 9 pesos

1 kilo de Carnitas: 380 pesos

1 kilo de jitomate: 20 pesos

1 kilo de cebolla: 14 pesos

1 kilo de limón: 20 pesos

1 kilo de frijoles: 46 pesos

El gasto total ronda los 489 pesos, cantidad suficiente para preparar aproximadamente ocho tortas. Con esas cifras, preparar una torta ahogada en casa puede costar entre 50 y 60 pesos, dependiendo de la cantidad de ingredientes utilizados. En contraste, en establecimientos dedicados a la venta de esta comida el precio por unidad se encuentra entre 60 y 100 pesos, de acuerdo con la zona y el tipo de servicio.

Ya sea preparada en el hogar o adquirida en un local, su costo la mantiene al alcance de todos, consolidándola como un símbolo de identidad gastronómica que une sabor, tradición y orgullo jalisciense.

YC