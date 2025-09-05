La dieta especial de Canelo Álvarez previo a su pelea con Terence Crawford

Los aficionados del boxeo están a días de presenciar el enfrentamiento entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, Estados Unidos, este sábado 13 de septiembre.

Los púgiles se disputarán el nombramiento de campeón indiscutido del peso supermediano, para lo cual Bud Crawford debe subir de las 147 a las 168 libras y poder enfrentarse al Canelo.

Desde el anuncio de la pelea, expertos y periodistas del medio deportivo han emitido críticas y opiniones polarizadas sobre este combate: unos encontrando las oportunidades y puntos a favor del tapatío, y otros declarando todas las supuestas inconsistencias y desventajas para Álvarez en este próximo evento.

Uno de los inconvenientes acerca de la ansiada pelea es su horario. En días recientes la Liga MX anunció que el partido entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y las Águilas del América ya no se llevaría a cabo el viernes 12, sino el 13 de septiembre, en un horario que muy probablemente se cruce con el de la pelea estelar en Estados Unidos entre el mexicano y el estadounidense.

Otro de los problemas del evento es referente a su transmisión, ya que no será visto por televisión abierta. Ante este asunto, Canelo mostró su molestia e indignación hacia la plataforma de streaming Netflix por no permitir a las televisoras mexicanas la difusión del encuentro.

La dieta que realiza Canelo de cara a la pelea contra Crawford

A pesar de todos los inconvenientes, tanto Bud Crawford como el Canelo, continúan preparándose en estos últimos días previo a enfrentarse en Las Vegas la próxima semana, y la alimentación juega un papel clave en los entrenamientos del púgil mexicano.

Canelo ha declarado que existen tres comidas fundamentales en su "estricta" dieta:

Claras de huevo con jamón

Salmón

Tacos una vez a la semana

“ La dieta en este deporte es lo más importante, lo más riguroso. [...] Claras de huevo con jamón en la mañana, en la tarde salmón o pescado. Una vez a la semana puedo darme el gusto de comer lo que quiera, como, por ejemplo, los famosos tacos mexicanos, pero tres semanas antes de una pelea la dieta es mucho más rigurosa ”, declaró el mexicano en redes sociales.

Canelo reveló otro de los aspectos importantes en su régimen alimenticio: pesar la comida. Según el boxeador, las porciones de cada grupo de alimentos deben estar perfectamente balanceadas.

Por último, pero lo más destacado de su dieta, es que no debe consumir alcohol en tiempos de preparación.

