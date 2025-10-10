Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 10 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 10 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

