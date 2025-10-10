Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 10 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 10 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga