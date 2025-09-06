Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 6 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 6 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.Según se establece, el clima presenta un 75% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Ciudad de México