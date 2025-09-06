Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 6 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 6 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se establece, el clima presenta un 75% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

