Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 6 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 6 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13