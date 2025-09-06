Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 6 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 6 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

