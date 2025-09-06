Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 6 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 6 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.Según se establece, el clima presenta un 77% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Zapopan