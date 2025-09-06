Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 6 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 6 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.

Según se establece, el clima presenta un 77% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

