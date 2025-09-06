Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 6 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 6 de septiembre anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 69%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

