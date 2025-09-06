Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 6 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 6 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 7 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

