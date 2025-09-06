Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 6 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 6 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 8 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos