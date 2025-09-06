Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 6 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 6 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 8 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

