Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 6 de septiembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este sábado 6 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

