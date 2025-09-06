Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 6 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 6 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 70%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

