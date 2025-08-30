Sábado, 30 de Agosto 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 30 de agosto de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este sábado 30 de agosto prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

