Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 30 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 30 de agosto prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

