Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 30 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 30 de agosto prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24