Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 30 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 30 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24