Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 30 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este sábado 30 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 27

Lunes 1 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Martes 2 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Miércoles 3 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Jueves 4 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Viernes 5 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 6 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

