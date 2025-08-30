Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 30 de agosto de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 30 de agosto anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

