Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 30 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Redacción web

El clima en Tonalá para este sábado 30 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 4 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

