Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 30 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 30 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos