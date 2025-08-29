Lotería Nacional lanza sorteo en honor a los migrantes

Con un emotivo homenaje a la comunidad migrante, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presentaron en el Centro Cultural Teopanzolco el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, el primero con causa del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La iniciativa, que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, busca reconocer a las y los mexicanos que, desde el extranjero, sostienen a sus familias y contribuyen a la economía nacional. Los recursos recaudados, después del pago de premios, serán destinados a fortalecer la atención y protección de la comunidad migrante en Estados Unidos, mediante apoyo consular y legal.

Durante la presentación, el Colectivo Legado de Grandeza interpretó el Himno al Migrante, conmoviendo a los asistentes y recordando a quienes han partido en busca de mejores oportunidades. Los billetes de lotería del sorteo fueron diseñados con frases y símbolos inspirados en la experiencia migrante.

El evento incluyó un enlace en vivo con paisanos morelenses en California, Nevada, Nueva York, Minnesota y Canadá, quienes compartieron su emoción al sentirse reconocidos desde su tierra natal.

“Quienes migran no solo sostienen a sus familias desde lejos. Son héroes y heroínas que impulsan la economía mexicana y que también han sido pilares de la prosperidad de Estados Unidos”, destacó Olivia Salomón, al recordar que Lotería Nacional cumple 255 años de historia en la vida pública del país.

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia subrayó que 350 mil morelenses radican en Estados Unidos y que en 2024 enviaron más de 22 mil millones de pesos en remesas, fundamentales para la economía familiar y comunitaria. “Cada cachito es un símbolo de unidad y un homenaje a quienes llevan a Morelos en el corazón”, afirmó.

También participaron la directora de Atención a Migrantes, Verónica Giles Chávez, quien llamó a “seguir construyendo puentes”, y la senadora migrante Karina Isabel Ruíz Ruíz, quien resaltó que “cada historia migrante es de resistencia y esperanza”.

Datos del sorteo

El próximo 15 de septiembre, a las 16:00 horas se realizará el Gran Sorteo Especial No. 303, con un valor acumulado de más de 424 mdp, una emisión de 4 millones de cachitos.

El Premio Mayor de 255 mdp estará dividido en 10 premios de 25.5 mdp, se entregarán 128 premios directos, con la siguiente estructura:

● 10 premios de 25.5 mdp.

● 5 premios de 10 mdp cada uno.

● 5 premios de 5 mdp cada uno.

● 15 premios de 1 mdp cada uno.

● 18 premios de 500 mil pesos cada uno.

● 25 premios de 250 mil pesos cada uno.

● 50 premios de 100 mil pesos cada uno.

● 2 premios por aproximación de un millón 100 mil pesos.

● 2 premios por aproximación de 550 mil pesos.

● 3 mil 999 premios por terminación de 7 mil pesos.

● 3 mil 999 premios por terminación de 5 mil pesos.

● 39 mil 999 reintegros.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

“Este Gran Sorteo Especial es un homenaje en honor a las y los migrantes. México los reconoce, los honra y los abraza”, concluyó Salomón.

