Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 10 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 62%.

Según se anuncia, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

