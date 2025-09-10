Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este miércoles 10 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 56%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

