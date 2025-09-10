Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este miércoles 10 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 80%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

