Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 10 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Martes 16 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14