Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 10 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

