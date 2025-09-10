Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 10 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 72%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

