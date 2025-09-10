Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 10 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 77%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tonalá