Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 10 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 75%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

