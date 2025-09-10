Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 10 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 26

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

