Miércoles, 10 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este miércoles 10 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 70%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

