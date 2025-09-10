Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 10 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 70%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

