Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 26 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este martes 26 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 27 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

