Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 26 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

El clima en Zapopan para este martes 26 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

