Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 26 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este martes 26 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15