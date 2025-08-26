Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 26 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este martes 26 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 73%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

