Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 26 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este martes 26 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27Lunes 1 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27Martes 2 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27