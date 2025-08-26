Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 26 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este martes 26 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27

Lunes 1 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27

Martes 2 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

