Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 26 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 26 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Jueves 28 de agosto de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

