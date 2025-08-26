Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 26 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 26 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Jueves 28 de agosto de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México