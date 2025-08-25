Una de las convocatorias más esperadas es la de la Beca Rita Cetina, que abrirá su periodo de registro del 15 al 30 de septiembre de 2025, exclusivamente a través del portal oficial: www.becaritacetina.gob.mx

Antes del proceso de inscripción, se realizarán asambleas informativas en escuelas públicas del 1 al 20 de septiembre, con el propósito de orientar a madres, padres y tutores sobre los requisitos y pasos para el registro en línea.

Beca Universal Benito Juárez

También estará disponible la Beca Universal Benito Juárez, dirigida a alumnos de nivel medio superior y superior. Los montos asignados varían entre mil 600 y dos mil 400 pesos bimestrales , dependiendo del nivel educativo.

Para consultar si se es candidato al programa o conocer el estatus de registro, los interesados deberán ingresar al Buscador de Estatus en el sitio web oficial de la Coordinación Nacional de Becas.

SEP / BECAS BIENESTAR

Inicia tu trámite de la llave para luego registrarte a las becas, aquí: www.llave.gob.mx

Mujeres con Bienestar en Edomex

El programa Mujeres con Bienestar, que ofrece dos mil 500 pesos mensuales, atención médica, apoyo psicológico, asesoría legal y otros servicios , no abrirá nueva convocatoria en septiembre. Sin embargo, continuará la segunda etapa de incorporación para quienes ya cuentan con folio asignado durante 2023 o 2024.

Las mujeres inscritas en fases anteriores podrían recibir notificaciones para recoger su tarjeta del programa, con la cual accederán a los beneficios mencionados.

Datos clave

PROGRAMA REGISTRO / ACTIVIDAD MEDIO / SITO WEB Beca Rita Cetina Registro del 15 al 30 de septiembre www.becaritacetina.gob.mx Beca Benito Juárez Registro según convocatoria oficial Buscador de Estatus – Coordinación Nacional de Becas Mujeres con Bienestar Sin nuevo registro; entrega de tarjetas Notificación individual con folio previo Asambleas informativas Del 1 al 20 de septiembre (en escuelas públicas) Presencial

Con información de SUN.

EE