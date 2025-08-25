Lunes, 25 de Agosto 2025

¿Qué apoyos sociales abren registro en septiembre de 2025 en Edomex?

Te damos a conocer los programas sociales que la Secretaría del Bienestar ofrece en septiembre

Por: Elsy Angélica Elizondo

Estos apoyos sociales tienen el objetivo de fortalecer la economía familiar. CANVA / SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Una de las convocatorias más esperadas es la de la Beca Rita Cetina, que abrirá su periodo de registro del 15 al 30 de septiembre de 2025, exclusivamente a través del portal oficial: www.becaritacetina.gob.mx 

Antes del proceso de inscripción, se realizarán asambleas informativas en escuelas públicas del 1 al 20 de septiembre, con el propósito de orientar a madres, padres y tutores sobre los requisitos y pasos para el registro en línea. 

Beca Universal Benito Juárez

También estará disponible la Beca Universal Benito Juárez, dirigida a alumnos de nivel medio superior y superior. Los montos asignados varían entre mil 600 y dos mil 400 pesos bimestrales, dependiendo del nivel educativo.

Para consultar si se es candidato al programa o conocer el estatus de registro, los interesados deberán ingresar al Buscador de Estatus en el sitio web oficial de la Coordinación Nacional de Becas

Inicia tu trámite de la llave para luego registrarte a las becas, aquí: www.llave.gob.mx

Mujeres con Bienestar en Edomex

El programa Mujeres con Bienestar, que ofrece dos mil 500 pesos mensuales, atención médica, apoyo psicológico, asesoría legal y otros servicios, no abrirá nueva convocatoria en septiembre. Sin embargo, continuará la segunda etapa de incorporación para quienes ya cuentan con folio asignado durante 2023 o 2024.

Las mujeres inscritas en fases anteriores podrían recibir notificaciones para recoger su tarjeta del programa, con la cual accederán a los beneficios mencionados. 

Datos clave

PROGRAMA REGISTRO / ACTIVIDAD MEDIO / SITO WEB
Beca Rita Cetina Registro del 15 al 30 de septiembre www.becaritacetina.gob.mx  
Beca Benito Juárez Registro según convocatoria oficial Buscador de Estatus – Coordinación Nacional de Becas
Mujeres con Bienestar Sin nuevo registro; entrega de tarjetas Notificación individual con folio previo
Asambleas informativas Del 1 al 20 de septiembre (en escuelas públicas) Presencial

Con información de SUN.

