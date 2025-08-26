Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 26 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 26 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos