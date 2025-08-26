Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 26 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 26 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

